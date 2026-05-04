Ухоженность по умолчанию: стилист назвала 5 пунктов, которые работают без миллионов

Эксперт моды и стилист Инга Старовойтова объяснила, что настоящая ухоженность не требует дорогой одежды или сложных косметических процедур. По ее словам, есть пять базовых привычек, которые формируют безупречный образ независимо от возраста и бюджета.

Первый пункт — легкая укладка. Речь не о салонной прическе, а о чистых, живых волосах с минимальным объемом. Подойдут небрежный пучок, гладкий хвост или волосы, уложенные с текстурой. Сухие и секущиеся кончики недопустимы.

Второй — минимальный макияж. Тональное средство точно в тон кожи, аккуратные брови, легкая тушь и прозрачный блеск для губ. Макияж не должен заменять уход за кожей: очищение, увлажнение и защита от солнца обязательны.

Третий — должный уход за лицом и телом. Ежедневное умывание, тонизирование и увлажнение занимают всего несколько минут, но работают на образ круглосуточно. Гладкая кожа рук, ног и декольте видна в любой одежде.

Четвертый — одежда с тремя составляющими: чистота и опрятность (никаких пятен, катышков, помятостей), идеальная посадка по фигуре (вещи можно подшить в ателье) и цветовая гармония (базовая капсула из 5–7 вещей в одной гамме).

Пятый — приятный ненавязчивый аромат. Запах должен чувствоваться только на расстоянии вытянутой руки. Легкие цветочные или цитрусовые композиции наносят на пульсовые точки.

Отдельное внимание Старовойтова уделяет рукам и ногтям: ровная форма, увлажненная кутикула и чистое покрытие (прозрачный лак или натуральный цвет). Обкусанные ногти и сухая кожа сводят на нет все усилия.

Стилист также делится наблюдением: женщины в долгих и счастливых отношениях часто выглядят особенно ухоженно — у них есть внутренняя уверенность, которая проявляется в спокойной улыбке и умении носить простые вещи. Ухоженность «по умолчанию», заключает эксперт, — это не гонка за модой, а гармония с собой и регулярная забота.

