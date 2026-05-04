Россияне встретили 2026 год с осторожным, но ощутимым приростом в карманах. По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения в первом квартале поднялись на 1,5%, а траты на товары, услуги и общепит и вовсе прибавили 3,5–3,6%. Это значит, что люди не только не затянули пояса, но и позволили себе чуть больше покупок. О том, за счет чего экономика держится на плаву и кому ждать прибавки, REGIONS рассказала старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента Московского областного филиала Президентской академии Анна Кулагина.

Нефть и розница вытягивают

ВВП страны в первом квартале формально просел — минус 0,3% в годовом выражении. Однако это первое квартальное снижение за три года, и эксперт охарактеризовала его как контролируемое замедление под давлением санкций и геополитики. Тем более что март уже показал уверенный плюс: рост на 1,8% к прошлому году и на 1,4% к февралю с поправкой на сезонность.

Гораздо бодрее сухой макростатистики выглядит потребительский сектор. После вялого начала года розничная торговля резко ускорилась. По словам Кулагиной, оборот розницы вырос более чем вдвое по сравнению с февралем, достигнув 6,2% прироста в годовом исчислении. Экономист напрямую связала этот скачок с ростом доходов и укреплением рубля, которое подстегнуло покупки непродовольственных товаров.

Дополнительную подушку бюджету обеспечила сырьевая конъюнктура. Мировые цены на нефть остаются аномально высокими: Brent держится около $109 за баррель, а Urals и вовсе ушел выше $112 с премией при дефиците предложения примерно в 3,7 миллиона баррелей в сутки. Мартовские экспортные доходы достигли $19 миллиардов. Эти средства пополняют ликвидную часть Фонда национального благосостояния и позволяют закрывать дефицит бюджета, рассчитанный из базовой цены Urals в $69,7. Для простых граждан это означает, что у государства сохраняются ресурсы на пенсии, пособия и зарплаты бюджетникам — без резких урезаний.

Кому прибавка, а кому — заморозка

При этом Кулагина предостерегла от поспешных выводов о всеобщем обогащении. Апрельские оперативные данные «Сбериндекса» уже зафиксировали снижение реального частного потребления на 1,6%, а индекс предпринимательской уверенности в обработке остается вблизи кризисных минимумов. Базовые отрасли промышленности по итогам квартала просели на 0,7% год к году — это подчеркивает зависимость экономики от сырьевых доходов и госзаказа, прежде всего оборонного.

Центробанк и Сбербанк сейчас оценивают возможный рост ВВП по итогам 2026 года в коридоре 0,5–1,5%. Именно в этих параметрах, подчеркнула экономист, заложен умеренный рост доходов населения, а не обвал. Она описала текущую ситуацию как контролируемое замедление рецессии с опорой на ВПК, сырьевой экспорт в Азию и небольшой прирост заработков.

Однако риски никуда не делись: санкционное давление, возможная ценовая война на нефтяном рынке после выхода ОАЭ из ОПЕК+, слабые инвестиции и волатильность нефтегазовых поступлений.

Базовый сценарий для большинства семей на этот год выглядит так: резкого ухудшения финансового положения не прогнозируется. Те, у кого стабильная занятость и «белая» зарплата, имеют шанс ощутить пусть скромный, но реальный прирост доходов. По сути, у среднестатистической семьи может появиться чуть больше свободных денег после обязательных платежей.