Подмосковные эксперты рассказали об особенностях ухода за диабетической стопой у паллиативных пациентов

Диабетическая стопа — одно из наиболее опасных осложнений сахарного диабета, особенно у паллиативных пациентов. В этой группе больных ситуация осложняется целым комплексом сопутствующих проблем: общим ослаблением организма, ограниченной подвижностью, сниженным иммунитетом и нередко наличием нескольких хронических заболеваний одновременно. Из‐за этих факторов риск стремительного развития тяжелых последствий — вплоть до гангрены и последующей ампутации — существенно возрастает. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Особенность течения диабетической стопы у паллиативных пациентов заключается в том, что снижение чувствительности и ограниченная подвижность не позволяют вовремя заметить даже небольшие повреждения. Человек может не ощутить дискомфорт от натертости или мелкой царапины, а оставленная без внимания травма быстро превращается в глубокую рану.

Ключевую роль в профилактике и контроле состояния стоп играет регулярный и грамотный уход, выстроенный в виде четкого ежедневного алгоритма. Важно приучить себя или ухаживающих лиц осматривать стопы утром и вечером, уделяя особое внимание труднодоступным местам — межпальцевым промежуткам, пяткам и подошвам.

Ноги следует мыть теплой водой с мягким нейтральным мылом. После мытья кожу нужно аккуратно и тщательно просушить, особенно между пальцами — избыточная влажность создает благоприятные условия для развития грибковой инфекции. Для поддержания эластичности кожи и профилактики трещин на пятки и подошвы наносят увлажняющий крем. Если ногти утолщенные, деформированные или доступ к ним затруднен, не стоит пытаться справиться самостоятельно: лучше пригласить специалиста. Большое значение имеет правильный выбор обуви и носков. Обувь должна быть мягкой, свободной, без грубых швов. Носки лучше выбирать из натуральных тканей, без тугих резинок: они не должны сдавливать ногу и нарушать кровообращение.

Регулярный уход, профилактика травм и своевременное обращение к врачу помогают не только избежать тяжелых осложнений, но и сохранить качество жизни пациента на максимально возможном уровне.

