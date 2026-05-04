Лечит язву, но вредит поджелудочной: вся правда об облепиховом масле

Врач-гастроэнтеролог Светлана Черепицына объяснила, что облепиховое масло — мощный природный концентрат с более чем 190 активными веществами, включая каротиноиды, токоферолы, витамины группы В и редкие омега-7 жирные кислоты. Однако принимать его как безобидную добавку нельзя, предупреждает специалист.

Главные полезные свойства масла: заживление слизистых оболочек при гастритах и язвенной болезни (обволакивает и восстанавливает ткани), антиоксидантное действие (замедляет старение), поддержка сердца и сосудов (снижает холестерин), а также гепатопротекторный эффект. Наружно масло применяют при ожогах, трещинах и для ухода за кожей.

Для профилактики Черепицына рекомендует принимать по одной чайной ложке (около 5 г) в день за 20–30 минут до еды. Курс — 2–3 недели, затем перерыв. При склонности к изжоге лучше пить масло после еды. Начинать следует с половины ложки, отслеживая реакцию.

Однако есть и строгие противопоказания. Беременным и кормящим женщинам от приема внутрь лучше воздержаться из-за недостатка данных о безопасности. При остром панкреатите, холецистите и желчнокаменной болезни масло может спровоцировать обострение и желчную колику — оно стимулирует выработку желчи. Людям, принимающим антикоагулянты (разжижающие кровь), масло усиливает действие лекарств, повышая риск кровотечений. Также оно противопоказано при аллергии на оранжевые плоды (морковь, тыква, цитрусовые) и при склонности к диарее из-за слабительного эффекта. Длительная передозировка ведет к пожелтению кожи (каротинодермия).

Детям масло дают внутрь только с 3–4 лет по назначению врача, начиная с нескольких капель. Для наружного применения ограничений меньше. При выборе масла Черепицына советует отдавать предпочтение холодному отжиму, проверенным производителям и хранить в темном прохладном месте не дольше 1–2 месяцев после вскрытия.

Ранее психолог Елена Морганюк объяснила, какие ошибки гостей на даче чаще всего приводят к обидам хозяев и даже разрыву дружеских отношений.