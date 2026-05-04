Душ не помогает: врач раскрыл список продуктов против запаха старости

Человек выглядит опрятно, одежда свежая, но при появлении в помещении остается тяжелый сладковато-затхлый «душок». Как оказалось, проблема не в гигиене и не в плохом мыле. Хирург, андролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян в беседе с REGIONS объяснил: причина — в химических процессах на коже, а точнее — в веществе под названием 2-ноненаль. И бороться с ним можно не дорогой косметикой, а обычной диетой.

Ученые давно нашли объяснение феномену «запаха старения». Виновник — 2-ноненаль. Это вещество появляется на поверхности кожи, когда кожное сало окисляется. С годами защитные функции кожи слабеют, сало окисляется быстрее и специфический аромат становится ярче. Гадзиян описывает его как жирный, травянистый, с нотками старой косметики, нафталина или сырого подвала. Беда в том, что этот запах не смывается водой за секунду. Он въедается в липидный слой кожи, и справиться с ним простым душем невозможно.

Выход, по мнению врача, лежит на кухне. Снизить окислительный стресс в организме и дать коже мощную дозу антиоксидантов — вот главная стратегия. Лучшим «оружием» против запаха старости доктор называет грибы. Особенно шампиньоны и шиитаке. В них содержатся вещества, которые напрямую мешают образованию того самого 2-ноненаля.

Что добавить в рацион, чтобы снизить запах:

Грибы (шампиньоны, шиитаке) — снижают образование 2-ноненаля. Бобовые, горох, соя — содержат спермидин, который защищает клетки. Зеленые овощи, хурма, ягоды, фрукты — источники антиоксидантов. Рыба и морепродукты — полезные жиры для кожи. Нежирное мясо, кефир, творог — белок и микроэлементы. Цельнозерновые (гречка, овсянка) — клетчатка и витамины. И, наконец, чистая вода в достаточном количестве — она увлажняет кожу изнутри.

Однако есть и список продуктов, которые, наоборот, усиливают неприятный запах. Врач предупреждает: жирное, жареное, копченое, соленое и маринованное. Сладости, газировка и алкоголь. А также неожиданный пункт — чеснок, лук, спаржа, карри и острый перец чили. Специалист подтвердил, что полезные лук и чеснок могут сделать запах тяжелее с возрастом, особенно, если налегать на них ежедневно.

Гадзиян предлагает три простых шага для тех, кто не хочет пахнуть «бабушкой» или «дедушкой»:

Первое: проверить гормоны. У женщин — эстрадиол, у мужчин — тестостерон. Именно они управляют жировым обменом кожи. Если гормоны в норме, запаха меньше.

Второе: пить воду. Сухая кожа стареет быстрее и пахнет сильнее.

Третье: грибы на ужин. Ввести их в меню три раза в неделю — и через месяц разница станет заметна даже близким.

«Анализ на 2-ноненаль еще не изобрели. Но смысл понятен: меньше окисления — меньше запаха», — заключил Марк Гадзиян.

