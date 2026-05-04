Спортивный директор ПСЖ прилетит в Москву вести переговоры по Батракову

Спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш прилетит в Москву для переговоров по трансферу полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова после того, как парижский клуб завершит свою кампанию в Лиге чемпионов, сообщил инсайдер Иван Карпов.

ПСЖ хочет подписать 20-летнего хавбека сборной России этим летом. При этом французский клуб не планирует присылать скаутов, чтобы дополнительно посмотреть матчи железнодорожников, так как считает, что собрал достаточно информации о Батракове.

Алексей Батраков в текущем сезоне провел 35 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил 17 мячей и отдал 12 передач. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в €25 млн. Интерес к Батракову есть и со стороны других европейских клубов.