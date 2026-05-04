Ирина Фаевская проверила условия содержания в СИЗО в Серпухове
Фото: [Пресс-служба ГУФСИН России по Московской области]
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская проверила условия содержания несовершеннолетних в ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по Московской области в Серпухове.
Вместе с омбудсменом учреждение осмотрели заместитель прокурора Московской области Олег Черсков и председатель ОНК Александр Тарарев.
Делегация осмотрела камерные помещения, пищевой и медицинский блоки. Жалоб на условия содержания от заключенных не поступило.
В рамках визита Фаевская отметила важность механизма пробации.
«Программа пробации предоставляет конкретные инструменты: помощь в трудоустройстве, юридическую поддержку и содействие в получении образования. Это работающий механизм, который помогает не сломаться и действительно начать жить по-человечески», — сказала она.
