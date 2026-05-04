Мособлводоканал представил опыт эксплуатации спецтехники на Арзамасском заводе коммунального машиностроения

Делегация Мособлводоканала посетила Арзамасский завод коммунального машиностроения АО «Коммаш» — ведущее российское предприятие, которое выпускает вакуумные, илососные, каналопромывочные и комбинированные машины. Эта техника критически важна для поддержания бесперебойной работы коммунальных сетей, в том числе на территории региона. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В рамках рабочего визита представители Мособлводоканала встретились с коллегами из Москвы, Нижнего Новгорода, Иванова и других городов. На встрече за круглым столом специалисты обменялись опытом эксплуатации коммунальной техники. Разговор получился предметным: участники не только выделили сильные стороны машин, но и поделились практическими наработками.

Участникам встречи продемонстрировали новейшие образцы коммунальной техники. Машины оснащены современными насосами и автоматизированными системами, благодаря которым обслуживание инженерных сетей становится быстрее и качественнее. Инновационные решения позволяют сократить время выполнения работ, повысить их точность и снизить трудозатраты персонала.

Министр жилищно‐коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что в регионе реализуется одна из крупнейших программ по модернизации объектов ЖКХ. Однако обмен опытом с другими регионами — не менее важная часть работы. Такие поездки помогают аккумулировать лучшие отраслевые практики, адаптировать их под другие условия и внедрять в Подмосковье. Это ускоряет развитие коммунальной инфраструктуры и повышает качество предоставляемых услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе коммунальщиков в период непогоды.