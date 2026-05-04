Представители «Мособлэнерго» приняли участие в трех профориентационных мероприятиях в школах Подмосковья

Представители «Мособлэнерго» в апреле приняли участие в трех профориентационных мероприятиях в школах Подмосковья. Они прошли в рамках Всероссийской профориентационной недели, сообщает Министерство энергетики Московской области.

Мероприятия провели в образовательных учреждениях Щелково, Павловского Посада и Серпухова через региональные отделения «Движения Первых» совместно с Федеральным агентством по делам молодежи.

Так, в Щелково специалисты местного производственного отделения провели занятия для учеников 8-11-х классов школ № 20 и № 4. Ребятам рассказали об использовании электричества, доступных профессиях в энергетике, правилах электробезопасности.

В Павловском Посаде занятие провели для восьмиклассников Ликино-Дулевской гимназии и участников местного отделения «Движения Первых». На учебно-тренировочном полигоне школьникам продемонстрировали работу оперативно-диспетчерской службы, показали трансформаторные подстанции и современные приборы учета электроэнергии. Дети особенно заинтересовались передвижными лабораториями и электростанциями.

В Серпухове специалисты провели экскурсию для учащихся девятых классов школ округа и активистов «Движения Первых». Им рассказали о работе энергосистемы и основах электробезопасности, показали, как работают оперативно-диспетчерская служба и мобильная электростанция.

«Ребята из Щелково, Павловского Посада и Серпухова уже сейчас могут заключить целевой договор, получить современное образование и прийти на рабочее место в „Мособлэнерго“, где их ждет реальная техника, а не теория. Энергетика — это конкретика: от знака электробезопасности до автоматики реального времени. И мы заинтересованы, чтобы молодые выбирали эту конкретику осознанно», — подчеркнул министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность партнерства с РСО.