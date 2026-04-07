Врачи ошиблись, а ChatGPT оказался прав: учительнице поставили страшный диагноз после ответа ИИ

23-летняя учительница из Кардиффа смогла получить точный диагноз редкого заболевания после того, как ввела симптомы в ChatGPT, пишет Daily Star. До этого врачи несколько лет списывали ее состояние на тревожность.

Фиби Тесорьер жаловалась на скованность ног и другие симптомы, но получала разные диагнозы, включая тревожное расстройство. В итоге ИИ указал на наследственную спастическую параплегию, что позже подтвердилось генетическими тестами.

«Это было странное чувство — сначала говорили, что это тревожность, а потом оказалось, что у меня серьезное заболевание», — рассказала девушка. Болезнь постепенно ухудшается и уже затронула все четыре конечности.

Из-за состояния она была вынуждена оставить работу учителем. «Я рада, что наконец получила диагноз, но хотела бы, чтобы это было что-то другое», — добавила она.

Сейчас девушка собирает средства на специализированную инвалидную коляску. Врачи признают, что заболевание редкое и неизлечимое, но надеются замедлить его развитие.