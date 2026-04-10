Вы моете голову неправильно: почему возникает перхоть и как от нее избавиться

Перхоть часто ошибочно принимают за сухую кожу, однако на самом деле ее вызывает грибок, пишет Daily Mail. Эксперты объясняют, почему привычные методы лечения не работают и что действительно помогает.

Британский врач Филиппа Кэй отмечает: причиной является дрожжевой гриб malassezia, который естественно живет на коже головы. Он расщепляет кожный жир, образуя вещества, раздражающие кожу примерно у половины людей. «Это вызывает воспаление и ускоренное обновление клеток кожи», — объяснила она.

Частое мытье головы лишь временно убирает чешуйки, но не решает проблему. Эффективнее использовать лечебные шампуни с цинком, дегтем или кетоконазолом.

При этом популярные «натуральные» средства, такие как кокосовое масло, могут ухудшить состояние, так как питают грибок. «Важно использовать лечение регулярно и не менять средства слишком быстро», — подчеркнула врач.

Также состояние могут ухудшать стресс и недосып, поэтому важен комплексный подход к уходу.