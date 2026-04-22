Вы неправильно играете с собакой: ученые объяснили, почему нельзя ограничиваться бросанием мячика

Простая игра с мячом не помогает выстроить крепкую связь с собакой — для этого нужны более «социальные» взаимодействия, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование, опубликованное в Royal Society Open Science.

Ученые из Университета Линчепинга изучили почти 3000 владельцев и их питомцев и выяснили: наилучший эффект дает активная совместная игра, а не пассивный апорт.

В эксперименте участники либо чаще играли с собаками, либо больше занимались тренировками, либо ничего не меняли. Улучшение связи наблюдалось только у тех, кто увеличил время игр.

«Наша цель была именно социальное взаимодействие — поэтому мы предлагали такие игры, как перетягивание каната, прятки или совместная погоня», — объяснила исследователь Лина Рот.

По ее словам, ключевую роль играет вовлеченность хозяина, а не сам предмет игры.

«Такие активности требуют взаимного внимания и эмоциональной вовлеченности — именно это формирует связь», — подчеркнула она.

Эксперты добавляют: особенно полезны такие игры для взрослых и приютских собак, которым важно заново выстроить доверие к человеку.