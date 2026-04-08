Вы рискуете привыкнуть не только к назальному спрею: врачи назвали лекарства, от которых может быть зависимость

Привычные средства вроде бальзама для губ, капель для глаз и назальных спреев могут усугублять проблемы при частом использовании, пишет Daily Mail. Доктора при Университете Королевы Мэри в Лондоне предупреждают: вместо помощи они иногда создают «замкнутый круг», из которого потом приходится выпутываться усилиями воли и другими лекарствами.

Особенно это касается сосудосуживающих спреев для носа. При длительном применении они вызывают обратный эффект — заложенность усиливается. «После прекращения действия сосуды расширяются, вызывая еще больший отек», — объяснила врач Хелен Уолл.

Похожий эффект наблюдается у глазных капель — покраснение возвращается сильнее, а при частом употреблении обезболивающих может развиться мигрень.

Даже бальзам для губ и крем для рук могут ухудшать состояние кожи, если содержат раздражающие компоненты. «Частое применение средств для ухода за кожей может усиливать сухость и раздражение», — отмечают специалисты.

Эксперты советуют использовать такие средства строго по инструкции и обращать внимание на состав. При постоянной необходимости в них лучше обратиться к врачу, чтобы устранить причину, а не симптомы.