Забирает годы нормальной жизни: чего мы лишаемся из-за хронического стресса

Хронический стресс и тревога могут серьезно влиять не только на эмоциональное состояние человека, но и на физическое здоровье. Врач-психиатр, психотерапевт Алексей Вилков рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие проблемы со здоровьем чаще всего возникают из-за стресса. По словам специалиста, длительное нервное напряжение влияет как на психику, так и на работу внутренних органов.

Влияние на психику

Эксперт отметил, что чаще всего стресс отражается именно на психическом состоянии человека. На его фоне могут развиваться тревожные и депрессивные расстройства.

«Самый частый вариант — развитие тревожного расстройства, когда тревога становится ведущим состоянием. Также могут появляться тревожно-депрессивные или депрессивные расстройства, при которых наблюдаются пониженное настроение и апатия», — рассказал специалист.

Вилков пояснил, что при тревожном расстройстве человек постоянно испытывает беспокойство, которое сложно контролировать. В некоторых случаях тревога сопровождается подавленным настроением и апатией. Кроме того, стресс сильно влияет на качество сна.

«Возникает бессонница, человек долго не может уснуть из-за тревожных мыслей или просыпается уже уставшим», — отметил психотерапевт.

По словам врача, длительное напряжение может приводить к истощению нервной системы. Такое состояние называется неврастенией. В этом случае человек начинает быстро уставать, у него снижается концентрация внимания и ухудшается память.

«Это состояние истощения нервной системы, когда на первый план выходят усталость, переутомляемость, снижение памяти и внимания», — пояснил Вилков.

Еще одно распространенное последствие сильного стресса — панические атаки. Это сочетание сильной тревоги и резких неприятных ощущений в теле: боли в груди, одышки, головокружения. У человека может возникать страх потерять сознание или даже умереть, добавил врач.

Проблемы с работой внутренних органов

Эксперт подчеркнул, что длительное нервное напряжение способно влиять и на физическое здоровье. Стресс может провоцировать развитие или обострение ряда заболеваний. К таким заболевания относятся:

гипертоническая болезнь;

бронхиальная астма;

сахарный диабет;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

синдром раздраженного кишечника.

Вилков подчеркнул, что люди часто сами ощущают, что находятся в состоянии длительного напряжения. Среди основных признаков эксперт выделил постоянную тревогу, снижение настроения, проблемы со сном и различные неприятные ощущения в теле. Так, хронический стресс постепенно приводит к лишению полноценной жизни без болезней.

Снизить негативное влияние стресса помогает профилактика и внимательное отношение к своему эмоциональному состоянию. Важную роль играет образ жизни: полноценный сон, регулярный отдых и умение восстанавливать силы.

Ранее сообщалось, почему режим «совы» разрушает мозг и ведет к ожирению.