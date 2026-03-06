Врач раскрыл идеальное время сна: почему режим «совы» разрушает мозг и ведет к ожирению

Короткий дневной сон в 20-40 минут полезен для организма. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил врач-терапевт Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения МО Иван Еременко.

Ранее в СМИ сообщали, что привычка ложиться после 23:00 разрушает мозг и приводит к ожирению. Как отметил врач Еременко, с этого время уровень мелатонина снижается, кортизол повышается, в связи с этим нарушается гормональный баланс, страдают восстановительные процессы.

«Длительное „позднее бодрствование“ снижает секрецию гормона роста, что замедляет восстановление мышц и у детей и подростков может ограничивать рост. Нарушения сна также влияют на аппетит: падает уровень лептина — гормона насыщения, повышается грелин, стимулирующий голод, что ведет к набору веса», — пояснил эксперт.

При этом сон днем может оказаться полезным, заверил специалист.

«Короткий дневной отдых, около 20-40 минут, безопасен и даже полезен для когнитивной функции и концентрации. Продолжительный дневной сон, более полутора часов, может нарушать ночной сон и приводить к сбоям циркадных ритмов, что негативно сказывается на сердце и обмене веществ. Для сохранения здоровья лучше использовать „энергетические дремы“ ранним днем и избегать сна ближе к вечеру, чтобы не смещать цикл ночного отдыха», — выразил мнение врач.

Ночной сон с 22:00 до 06:00–07:00 и короткий дневной отдых — оптимальный режим для поддержания работы мозга, гормонального баланса и сердечно-сосудистой системы, заключил Еременко.

