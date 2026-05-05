Благотворительность или реклама? Меган Маркл жестко раскритиковали за фото с больными детьми

Меган Маркл, которая уже не первый год пытается строить карьеру, независимую от королевской семьи, вновь оказалась в центре скандала. На этот раз поводом стали фотографии с благотворительного мероприятия, которые герцогиня использовала для продвижения товаров в своем приложении, сообщает RadarOnline.

Речь идет о снимках, сделанных во время недавней четырехдневной поездки пары в Австралию. Там Меган и Гарри посетили детскую больницу и благотворительную организацию для ветеранов, и, казалось бы, это был образцовый королевский визит. Но позже выяснилось, что фотографии с больными детьми были использованы в коммерческих целях. Публика возмутилась: как можно совмещать благотворительность и рекламу, да еще с таким уязвимым контентом?

Однако это не единственная проблема, с которой столкнулись супруги. Как сообщают инсайдеры, в браке Меган и принца Гарри назревают серьезные разногласия, и причина — деньги. Меган, которая всегда стремилась к финансовой независимости, теперь, по словам источников, слишком явно фокусируется на коммерческой выгоде, что вызывает недовольство ее мужа.

Принц Гарри, выросший в среде, где открытое обсуждение финансов считалось дурным тоном, полагает, что благотворительность не должна смешиваться с зарабатыванием денег.

Ранее эксперты дали Меган Маркл и принцу Гарри пять лет на спасение от финансового краха.