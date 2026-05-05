«Не стоит делать добра, чтобы не получить зла»: почему Лера Кудрявцева разочаровалась в женской дружбе

Лера Кудрявцева, известная телеведущая, которая всегда казалась воплощением оптимизма и легкости, неожиданно поделилась с поклонниками своими горькими размышлениями о женской дружбе, пишет Super.ru.

В своем блоге Лера призналась, что на ее веку было немало предательств и несправедливости. И все же, как ни парадоксально, она продолжает верить в то, что настоящая женская дружба существует.

«Иногда в женской дружбе все не так, как кажется», — отметила Кудрявцева.

Она добавила, что ее часто оставляют виноватой, даже когда она искренне пытается помочь.

«Не стоит делать добра, чтобы не получить зла», — философски заметила она.

Особенно болезненным для телеведущей стал разрыв с ее близкой подругой, певицей и юристом Катей Гордон. Долгое время их считали чуть ли не образцом женской дружбы в шоу-бизнесе. Они вместе выступали, создали общий музыкальный проект, и казалось, что их ничто не разлучит.

Однако позже Гордон рассказала, что причиной прекращения общения стало вмешательство третьей стороны — продюсера Татьяны Тур, которая, по словам Кати, разрушила их творческий тандем.

Несмотря на все разочарования, Кудрявцева не стала циником. Она по-прежнему верит, что среди множества фальшивых улыбок и скрытых обид можно найти тех, кто будет искренен.

