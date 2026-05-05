В «Единой России» рассказали о новых предложениях россиян в народную программу

В новую народную программу «Единой России» поступило более 850 тыс. предложений от россиян, около 25% из них связаны с вопросами семьи и здоровья. Участники форума «Единой России» «Есть результат!», на котором партия вместе с правительством РФ отчитались о выполнении предыдущей редакции программы за пять лет, внесли в программу идею создания национальной цифровой платформы «Здоровье» и единой карты пациента, развитие дистанционного мониторинга с передачей данных врачам и не только. Об этом сообщили в подмосковном отделении партии.

Кроме того, было предложено обновить инфраструктуру здравоохранения, продолжить строительство и капремонт объектов, развивать мобильную медицину, университетские клиники. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев напомнил, что в России проведено масштабное обновление первичного звена.

«Построено около 6,5 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и амбулаторий (по стране — Прим. ред.). Капитально отремонтировано почти 8 тыс. медицинских объектов. Они оснащены самым современным оборудованием», — сказал Медведев.

Он добавил, что при поддержке партии удалось достигнуть высокого уровня цифровизации отрасли, в том числе реализуются онлайн-продажа безрецептурных лекарств, телемедицина, электронные рецепты и больничные.Особое внимание уделяется здоровью пожилых граждан.

Вице-премьер Татьяна Голикова добавила, что партия работает над решением задач, которые поставил президент России Владимир Путин, в том числе над сохранением здоровья, поддержкой семьи, повышением благополучия граждан.

Секретарь регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что в Подмосковье за пять лет по народной программе выполнено более 96% наказов избирателей в части здравоохранения, было построено порядка 60 объектов здравоохранения. В систему здравоохранения привлечено около 57 тыс. медицинских специалистов.

