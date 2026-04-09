Запах изо рта — не просто неловкость: врач предупредил о скрытых болезнях и «пробках» в горле

Неприятный запах изо рта может быть не просто бытовой проблемой, а признаком серьезных нарушений здоровья, пишет Daily Mail. Врач Радж Арора предупреждает: игнорировать его нельзя, особенно если он сохраняется длительное время.

Чаще всего причина — бактерии в полости рта. Они скапливаются на языке, между зубами и деснами, выделяя сернистые соединения. «Язык — один из главных источников запаха, но его часто забывают чистить», — отметил врач.

Одной из распространенных причин также являются так называемые миндальные «пробки» — скопления бактерий и остатков пищи в горле. Они могут давать сильный неприятный запах.

Однако проблема может быть глубже. Запах иногда связан с заболеваниями десен, инфекциями, синуситом или кислотным рефлюксом. В редких случаях — даже с диабетом или болезнями печени.

При этом частое использование ополаскивателей на спиртовой основе может усугубить ситуацию, пересушивая рот. «Это создает условия для еще большего размножения бактерий», — объяснил специалист.

Врачи советуют регулярно чистить зубы и язык, пить достаточно воды и обращаться к специалисту, если проблема не исчезает.