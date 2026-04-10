Земля «сошла с ума»? Таинственные скачки «сердцебиения» планеты связали с бессонницей

Необычные колебания так называемого «сердцебиения Земли» вызвали волну жалоб на бессонницу и звон в ушах, пишет Daily Mail. Речь идет о резонансе Шумана — естественных электромагнитных колебаниях планеты.

По данным приложения MeteoAgent, на этой неделе фиксировались повышенные значения резонанса, хотя ученые подчеркивают: такие колебания могут происходить естественно. Основная частота составляет около 7,83 Гц — близко к диапазону мозговых волн, связанных со сном.

«Я не сплю уже неделю… постоянно просыпаюсь, а причину понять не могу», — жалуются пользователи в соцсетях.

Некоторые связывают это с солнечной активностью: за последние дни зафиксированы вспышки разной мощности, включая выбросы энергии M-класса. Они могут влиять на магнитное поле Земли и усиливать колебания.

Однако ученые настроены скептически. Они отмечают, что убедительных доказательств влияния резонанса на здоровье нет, а подобные симптомы имеют более очевидные причины.

Тем не менее обсуждение явления набирает обороты, подпитывая тревогу вокруг космической погоды и ее возможных последствий.