Результаты ОГЭ в 2026 году будут публиковаться поэтапно через региональные образовательные системы и портал госуслуг. Единая федеральная база для проверки оценок не предусмотрена, сообщает Gogov.ru .

Где публикуются результаты ОГЭ

В 2026 году единого федерального сервиса для проверки результатов основного государственного экзамена в девятых классах не существует.

Итоговые баллы размещаются в региональных информационных системах. Обычно это сайты министерств образования субъектов России, центры оценки качества образования или специализированные порталы, связанные с ГИА. Для поиска результатов используется раздел с соответствующим названием, чаще всего «Результаты».

Проверка через портал госуслуг

В ряде регионов предусмотрена возможность узнать результаты ОГЭ через портал госуслуг.

Для этого необходимо войти в личный кабинет, выбрать раздел, связанный с итоговой аттестацией, и направить запрос. Информация становится доступной после обработки экзаменационных материалов и передачи данных из региональных систем.

Также через официальные сервисы можно подать апелляцию в случае несогласия с результатами.

Сроки публикации результатов в 2026 году

Результаты экзаменов основного периода публикуются по установленному графику после проверки работ.

Математика, сданная 2 июня, обрабатывается до 12 июня. Предметы по выбору (кроме математики и русского языка), сданные 5 июня, публикуются до 15 июня. Иностранные языки и информатика, сданные 6 июня, доступны с 16 июня. Русский язык, экзамен по которому проходил 9 июня, публикуется до 19 июня. Дополнительные дни по предметам по выбору обрабатываются до конца июня.

Результаты резервных дней

Для резервных дат предусмотрены отдельные сроки обработки экзаменационных работ.

Математика, сданная 29 июня, публикуется до 4 июля. Русский язык от 2 июля — до 7 июля. Другие предметы от 3 июля — до 8 июля. Заключительный резервный день от 6 июля — до 11 июля.

Важно о безопасности данных

В период экзаменационной кампании активизируются мошенники, создающие поддельные сайты с предложением быстро узнать результаты. В таких сервисах могут запрашиваться персональные данные.

Официальные структуры подчеркивают, что узнать результаты ОГЭ по паспорту, можно только через государственные и региональные ресурсы, а сторонние сайты представляют риск утечки информации.