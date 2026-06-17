В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке

В среду, 17 июня, на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В четверг, 18 июня, II класс спрогнозировали в Ступинском лесничестве, в пятницу, 19 июня, - в Виноградовском, Егорьевском и Ступинском лесничествах. Температура воздуха днем в этот период составит +10-25 градусов, ночью – +5-18. Синоптики обещают переменную облачность, возможны дожди и сильный порывистый ветер.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.