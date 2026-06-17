Буланова назвала себя скуфом

Певица Татьяна Буланова удивила поклонников откровенным признанием. В недавнем интервью «КП-Петербург» 57-летняя певица назвала себя скуфом. Этот сленговый термин, популярный среди молодежи, обычно используют для описания людей, которые ведут пассивный образ жизни и не следят за трендами.

Сама Буланова призналась, что не понимает, почему ее творчество продолжает привлекать молодое поколение. Однако она рада, что вызывает интерес у зумеров.

«Честно, для меня это загадка, почему на меня ходят молодые. Приятная, но загадка! Мне кажется, я уже такой скуф», — призналась певица.

Буланова также поделилась своими музыкальными предпочтениями. Она заявила, что ей нравится клубная музыка 2000-х годов, которая, по ее словам, вышла в массы именно в то время. Артистка не исключила, что в будущем может записать совместный трек с рэпером или диджеем, если появится интересное предложение.

Накануне Татьяна Буланова вступилась за молодого певца Ваню Дмитриенко после критики Юрия Лозы.