100 баллов без репетиторов: выпускник раскрыл секрет подготовки к ЕГЭ по истории

Выпускник из Выездновской школы Арзамаса получил 100 баллов на ЕГЭ по истории благодаря самостоятельной подготовке, сообщил newsnn.ru. Молодой человек поделился подробностями своей подготовки к экзамену и дал рекомендации тем, кому еще только предстоит пройти через итоговую аттестацию.

По словам выпускника, подготовку к экзамену он начал еще в десятом классе, однако занимался с перерывами. Суммарно, как он полагает, на полноценную, практически ежедневную подготовку ушло около четырех месяцев.

«Готовился я самостоятельно, репетиторов не было. Учитель при подготовке мне помог, дал необходимые материалы, конспекты, проводил пробники. Отдельно отмечу, что я старался найти в интернете все материалы, которые есть в открытом доступе, в том числе от каких-то онлайн-школ. Это может сделать каждый и абсолютно бесплатно. Рекомендую», — в интервью NewsNN рассказал выпускник.

Современным выпускникам, готовящимся к Единому государственному экзамену по истории, юноша советует получать знания из максимально широкого круга источников: школьных учебников, тематических видеороликов, специализированных групп и каналов, созданных для помощи в подготовке. Подобный подход, по его словам, будет полезен всем, а в особенности тем, у кого нет финансовой возможности прибегать к услугам частных преподавателей.

Что касается стратегии подготовки, выпускник посоветовал выстроить процесс следующим образом: на первом этапе пройти весь материал в хронологической последовательности — от эпохи Рюрика до XXI века. Затем углубиться в изучение отдельных блоков, разделив историю по тематическим направлениям (экономическое развитие, внешнеполитическая деятельность, культура и другие сферы). При этом параллельно с освоением каждой темы обязательно закреплять знания с помощью тестовых заданий с таких платформ, как «Решу ЕГЭ» и сайт ФИПИ, а также практиковаться в выполнении заданий из второй части экзаменационной работы, рекомендовал он.

Ранее сообщалось, что репетиторы в Подмосковье в среднем берут 1 тыс. руб. за час занятий.