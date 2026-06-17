Тура снова растет: гидролог объяснил неожиданный скачок уровня воды

После нескольких недель снижения река Тура в Тюмени неожиданно начала быстро расти. За последние сутки уровень воды увеличился еще на 38 сантиметров, а суммарный подъем за два дня превысил полметра. Гидролог и кандидат географических наук Александр Ситников пояснил причины природного явления, сообщил nashgorod.ru.

По данным гидропоста на 17 июня, за последние сутки река прибавила еще 38 сантиметров и достигла отметки в 464 см. Это значительно выше среднего уровня для этой даты, который составляет около 400 см.

По словам эксперта, июньские колебания уровня рек — явление рядовое. Как правило, причиной служат дожди, прошедшие в водосборном бассейне реки.

«Тура — большая речная система, и ее уровень зависит не только от погоды непосредственно в Тюмени. В последние недели в регионе и соседних территориях прошли сильные дожди. Вода постепенно стекает с малых рек, болот и водосборных территорий в основное русло, поэтому подъем может происходить с задержкой в несколько дней», — пояснил специалист.

Нынешний подъем кажется столь существенным на фоне затяжного спада, который наблюдался до этого, отметил специалист.

«Когда река долго мелеет, любой резкий разворот сразу бросается в глаза. Но пока речь идет о естественных гидрологических процессах. На сегодняшний день признаков повторного паводка или угрозы подтоплений нет», — отметил Кузнецов.

Вместе с тем эксперты рекомендуют внимательно отслеживать ситуацию в ближайшие дни. При сохранении дождей в бассейне Туры водная отметка способна и дальше демонстрировать нестабильность либо продолжать повышаться.

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