«Дернули тигра за усы»: Рудковская пригрозила Тутберидзе «скелетами из шкафов» после ее слов о Плющенко

Накануне заслуженный тренер России в шоу «ALEKÓ in my bag» затронула тему давнего противостояния с семьей Плющенко. Тутберидзе заявила, что считает Евгения не тренером на определенном этапе. Она также вспомнила о старом инциденте, который произошел несколько лет назад: по ее словам, Рудковская тогда «прихватила» за грудки хореографа ее штаба Даниила Глейхенгауза.

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Сама Яна после этого интервью обвинила Этери в том, что она сама «дернула тигра за усы», имея свое собственное «рыльце в пушку». Рудковская напомнила, что в свое время давала высокую оценку профессиональной деятельности Тутберидзе, и усомнилась в необходимости разжигать новый скандал.

Особое возмущение у нее вызвал переход в штаб Тутберидзе фигуристов Никиты и Софии Сарновских, которых Плющенко тренировал семь лет. Рудковская обвинила тренера в том, что та «переманила» спортсменов, а не дождалась официального переходного окна.

«Так хотели показать накатанный Евгением с Никитой уникальный прыжковый контент на его последних стартах, но, увы, ваш план провалился. Никита откатал очень плохо. Проиграл не он — проиграли вы. После вашей месячной работы Никита стал 12-м», — отметила Рудковская.

Что касается инцидента с Глейхенгаузом, то Рудковская заявила, что формулировка «взять за грудки» не соответствует действительности.

«Я услышала вслед очень некрасивое высказывание в наш адрес от вашего тренера-хореографа. Я подошла и ответила очень жестко и ему, и вам. Со мной была охрана, которая очень удивилась грубейшим словам вашего тренера и даже, действительно, готова была его взять "за грудки", но я их остановила. Это была провокация с вашей стороны в мой адрес», — объяснила продюсер.

Рудковская также напомнила Тутберидзе о допинговом скандале с ее бывшей ученицей Камилой Валиевой. Она отметила, что после этого эпизода отношение к Этери как к тренеру в мировом сообществе фигурного катания изменилось в негативную сторону, не говоря уже о тех, кто лишился олимпийского золота.

Самой громкой стала финальная угроза Рудковской. Она заявила, что если Тутберидзе еще раз тронет ее семью, то наружу всплывут все ее скелеты, которых, по словам Яны, очень много.

Ранее продюсер Яна Рудковская объяснила неудачное выступление ее сына Александра в номере Димы Билана.