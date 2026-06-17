Бывший астролог шоу «Давай поженимся!» Василиса Володина обвинила Александра Шепса в краже поста

Астролог и бывшая соведущая «Давай поженимся!» Василиса Володина обвинила победителя 14-го сезона «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса в плагиате, пишет «Газета.Ru». Она заявила, что Шепс скопировал ее пост, посвященный астрологии, полностью — вместе с текстом и изображениями, которые были созданы специально для нее дизайнером.

Фото: [ соцсети ]

Возмущенная Володина обратилась к подписчикам с вопросом: как поступить в такой ситуации.

«Очевидно, не получится, если человек, будучи довольно взрослым, не понимает, что нельзя просто взять так и у кого-то что-то стырить в соцсетях. Есть такая вещь, как авторское право. Вот скажите, что делаем?» — поинтересовалась Василиса.

Шепс категорически опроверг свою причастность к краже. Он объяснил, что аккаунт, на который ссылается Володина, является поддельным. Экстрасенс подчеркнул, что его официальные страницы всегда указаны в шапке профиля и он систематически борется с ложными аккаунтами, созданными от его имени. По его словам, он не несет ответственности за действия, которые совершают владельцы таких поддельных страниц.

Володина посоветовала экстрасенсу обратиться в службу поддержки социальной сети с официальной просьбой удалить поддельный профиль. Она отметила, что только так можно остановить распространение ложного контента и защитить свои авторские права.

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