Лимит на АИ-95: первая заправка в Красноярском крае ввела лимиты на бензин — только 30 литров

На автозаправочной станции «Татнефть», находящейся с западной стороны от Назарово, появилось ограничение на реализацию бензина марки АИ-95 — теперь его можно приобрести не более 30 литров в одни руки, тогда как на иные виды горючего подобные ограничения не распространяются, сообщила prmira.ru.

Данную информацию корреспондентке «ПМ» подтвердили на горячей линии сети. Представители компании также пояснили, что данная норма действует единообразно на всех заправочных станциях «Татнефти» в пределах Российской Федерации.

В краевом министерстве промышленности и торговли корреспондентам разъяснили, что сведениями о введении подобных ограничений на других заправочных станциях региона в ведомстве не располагают.

«По другим операторам рынка не подтверждаем введение подобных ограничений», — сообщили нам в министерстве.

По данным издания, в окрестностях Назарово функционируют также и другие автозаправочные станции. Корреспондент предоставил карту с указанием ближайших АЗС.

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