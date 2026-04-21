Задымление и эвакуация на красной ветке московского метро 21 апреля: что известно, последние новости

Утром 21 апреля 2026 года на одной из центральных станций Сокольнической линии московского метро — «Красные ворота» — произошло задымление, которое привело к масштабному сбою в движении поездов и экстренной эвакуации пассажиров. Видеозаписи с места происшествия, на которых платформа полностью окутана густым дымом, мгновенно распространились в социальных сетях и Telegram-каналах. Что стало причиной ЧП, какие меры предприняли экстренные службы и как восстанавливали движение — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Хронология событий: от дыма до паралича ветки

Первые тревожные сигналы поступили от очевидцев утром 21 апреля. Пассажиры начали публиковать в сети кадры, на которых видно, как платформу станции «Красные ворота» стремительно заволакивает дымом: «Нас выгнали, там дым», — коротко и эмоционально описывали происходящее люди на видео.

По информации экстренных служб, на место незамедлительно выехали пожарные расчеты. Как сообщалось в оперативных сводках, специалисты приступили к проверке информации о задымлении на станции «Красные ворота» Сокольнической линии. Вход на станцию был оперативно перекрыт, началась эвакуация пассажиров.

Вскоре стало понятно, что инцидент носит серьезный характер. Департамент транспорта Москвы сообщил, что интервалы в движении поездов по Сокольнической линии были временно увеличены для проведения проверки состава. Однако ситуация быстро усугубилась: движение поездов на центральном участке красной ветки было полностью остановлено.

По данным Telegram-каналов, ссылающихся на службу 112, пассажирам остановившихся в тоннелях составов приходилось выбираться пешком по путям. На платформах и переходах возникло столпотворение, а эвакуация людей из тоннелей стала одной из самых драматичных частей этого происшествия.

Кадры с места: что засняли очевидцы

Видео и фотографии, опубликованные очевидцами, стали главным источником информации о масштабе происшествия. На кадрах видно:

Густой дым на платформе: Станция «Красные ворота» оказалась полностью затянута белой пеленой, видимость была серьезно ограничена.

Эвакуация пассажиров: Люди в спешке покидали платформу и вестибюль, многие были в защитных масках или прикрывали лица одеждой.

Пожарные расчеты: К станции прибыли автомобили МЧС, сотрудники экстренных служб приступили к ликвидации задымления и организации эвакуации.

Один из пассажиров, находившийся в момент ЧП на соседней станции «Театральная», рассказал: «Перекрыт переход с Театральной, никого не пускают, причину не говорят». По его словам, на месте дежурила сотрудница станции, не давая никаких разъяснений.

Причины задымления: что говорят официальные источники

На момент публикации материала официального заключения о причинах задымления от Департамента транспорта или МЧС еще не поступало. Однако, по предварительным данным источников в экстренных службах, наиболее вероятной причиной могло стать короткое замыкание в электрораспределительном щите на станции, которое и привело к задымлению вестибюля.

Стоит отметить, что подобные инциденты на Сокольнической линии, увы, не редкость. Только за последние месяцы здесь происходили сбои из-за тлеющего кабеля (апрель 2026 года), а в марте 2026 года задымление возникло из-за подброшенной в токоприемник мишуры, содержащей алюминий.

Восстановление движения и последствия

После того как пожарные завершили проверку и устранили источник задымления, движение поездов на Сокольнической линии начало постепенно восстанавливаться. По информации на утро 21 апреля, поезда на красной ветке уже курсируют в штатном режиме, однако на центральном участке возможны увеличенные интервалы.

Официальной информации о пострадавших не поступало. В экстренных службах подчеркивают, что эвакуация прошла организованно, без паники и серьезных происшествий.

Контекст: локальные перекрытия в городе

Любопытно, что еще накануне, 20 апреля, столичный Департамент транспорта предупреждал о возможных локальных ограничениях движения в центре, на юго-западе и западе Москвы именно 21 апреля, в первой половине дня. Были ли эти предупреждения связаны с инцидентом в метро или носили плановый характер, пока неизвестно.

