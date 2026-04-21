В Московской области онлайн‐услуга по оформлению градостроительных планов вошла в рейтинг популярных госуслуг недели

На прошедшей неделе онлайн‐услуга «Подготовка градостроительных планов земельных участков» привлекла особое внимание жителей и представителей бизнеса региона: ею воспользовались свыше 3 тыс. раз. Об этом сообщили в пресс‐службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Градостроительный план земельного участка — важный документ для любого строительного проекта. Без него невозможно подготовить полноценную проектную документацию, получить разрешение на строительство, ввести объект в эксплуатацию после завершения работ. Таким образом, услуга помогает существенно упростить бюрократические процедуры: теперь оформить градостроительный план можно не выходя из дома, сэкономив время и силы на визиты в различные инстанции.

Не менее впечатляющие показатели продемонстрировали и другие электронные услуги на региональном портале. Лидером недели стала услуга «Выписка из домовой книги» — ее запросили более 17,3 тыс. раз.

Второе место по популярности заняла услуга «Запись в кружки и секции»: родители подали свыше 11,8 тыс. заявлений, записывая детей на дополнительные занятия.

В топ госуслуг недели также вошли выдача и замена социальных карт жителя Московской области — более 8,3 тыс. заявок, присвоение адреса объекту недвижимости — свыше 4,4 тыс. обращений.

