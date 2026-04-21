«Ребенок постоянно в группе риска»: Бледанс назвала заботу о сыне с синдромом Дауна своей миссией

Известная российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс, которая воспитывает сына с синдромом Дауна, в очередной раз привлекла внимание общественности к теме здоровья и развития особенных детей. На этот раз она откровенно рассказала о состоянии своего младшего сына, которому уже 14 лет, и призналась, что мальчик постоянно находится в группе риска, сообщает The Voice.

По словам актрисы, раз в месяц к ним домой приезжает скорая помощь для того, чтобы взять у подростка кровь на анализ, поскольку его состояние может ухудшиться в любой момент, и врачи должны быть готовы к любому развитию событий.

«Семен — хрустальная ваза, которую, которую Боженька поручил мне сохранить и популяризировать эту тему в нашей стране. То есть у меня есть миссия, которую я должна выполнить», — отметила Бледанс.

Актриса стала мамой в 43 года в третьем браке с бизнесменом Александром Семиным. Еще во время беременности актриса узнала, что у будущего малыша будет синдром Дауна, но, несмотря на это, она приняла решение не отказываться от ребенка.

Актриса признается, что воспитание особенного мальчика сопряжено с огромными трудностями, которые она не скрывает от поклонников. Например, каждые полчаса ребенку необходимо давать гомеопатические горошки, чтобы поддерживать его организм в стабильном состоянии, и это лишь малая часть того, что приходится делать каждый день.

