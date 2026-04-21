В Орехово-Зуевскую больницу поступил портативный бронхоскоп

Первый филиал Орехово‐Зуевской больницы получил современное медицинское оборудование — портативный бронхоскоп. Аппарат разместили в отделении анестезиологии и реанимации, и теперь медики могут активно его использовать в ежедневной практике. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Ключевое преимущество нового устройства — мобильность. Как отметила врач‐анестезиолог‐реаниматолог Юлия Брычева, раньше врачам приходилось транспортировать тяжелых пациентов в эндоскопическое отделение для проведения необходимых манипуляций. Сейчас же сложные процедуры можно выполнять прямо у постели больного — это особенно критично в экстренных ситуациях, когда каждая минута на счету.

Портативный бронхоскоп соответствует современным стандартам оснащения отделений анестезиологии и реаниматологии. С его помощью медики смогут проводить интубацию у пациентов с нестабильной гемодинамикой, оказывать помощь при отеке гортани, работать с тучными пациентами, выполнять манипуляции у больных с фиксированным шейным отделом позвоночника, осуществлять санацию трахеобронхиального дерева.

Стоимость нового бронхоскопа превышает 1,5 млн руб. Его поставка стала возможной благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», а также поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

