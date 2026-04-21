Подмосковные дзюдоисты завоевали семь медалей первенства России

Представительницы Подмосковья завоевали семь медалей на первенстве России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет - одну золотую, две серебряные и четыре бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Дарья Захарова (СШОР по единоборствам, Подольск) одержала победу в весовой категории до 52 кг, Замират Кусаева (СШОР по единоборствам, Химки) - завоевала серебряную медаль в весовой категории свыше 78 кг.

«В том году, к сожалению, мне не удалось быть на пьедестале, но в этом я наверстала упущенное, и вот – я с медалью», – сказала после победы Дарья Захарова.

Еще одним серебряным призером стал Ролан Кунижев (областной Центр олимпийских видов спорта), который выступил в весовой категории до 90 кг. Бронзовые награды в своем весе получили Александр Плеханов (ГБУ ДО МО СШОР по единоборствам, Подольск), София Полущева (СШОР по единоборствам, Электросталь), Дзерасса Дзагоева (СШОР по единоборствам, Химки) и Иван Цветков (СШОР по единоборствам, Подольск). По итогам состязаний областная команда заняла третье место в командном зачете.

Соревнования прошли в Нальчике в рамках госпрограммы «Спорт России», участниками стали 543 спортсмена из 60 субъектов Российской Федерации.

