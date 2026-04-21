Минэкологии Московской области напоминает: на заповедных территориях открытый огонь запрещен

С 20 апреля в Московской области действует особый противопожарный режим — он введен на основании постановления губернатора региона. Министерство экологии и природопользования Московской области активно участвует в мероприятиях по предотвращению пожаров, уделяя особое внимание защите лесных массивов и особо охраняемых природных территорий.

Многие излюбленные места отдыха жителей Подмосковья расположены как раз в границах ООПТ. На территории заповедных земель режим особой охраны запрещает разведение костров и использование открытого огня для приготовления пищи. И дело не только в том, что за это предусмотрена административная ответственность. Возможные пожары могут нанести непоправимый ущерб ценным экосистемам и их обитателям, уничтожить уникальные природные сообщества. Поэтому жителей и гостей региона просят соблюдать ограничения, предусмотренные режимом особой охраны, особенно в лесных массивах.

Запрет на разведение костров имеет под собой веские основания. Лесные пожары в заповедных зонах способны привести к масштабной катастрофе. Они уничтожают места обитания редких и краснокнижных животных, выжигают растительные сообщества, которые формировались веками. Восстановление нарушенного природного баланса может занять несколько десятилетий. Кроме того, дым от крупных возгораний загрязняет воздух на обширных территориях и негативно влияет на здоровье людей. Опасность еще и в том, что огонь способен выйти за пределы ООПТ — тогда под угрозой окажутся населенные пункты, дачные участки и объекты инфраструктуры.

Законодательство предусматривает санкции за игнорирование правил пожарной безопасности на особо охраняемых природных территориях. Нарушителей ждет не только административный штраф, но и конфискация орудий совершения правонарушения, например, мангалов, походных горелок или средств розжига.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году для лесничеств региона закупят свыше 120 единиц спецтехники.