Андрей Мерзликин отреагировал на информацию о романе с молодой спортсменкой

Российский актер Андрей Мерзликин, чьи работы в кино и театре давно завоевали любовь зрителей, в последнее время стал героем не только творческих, но и светских хроник. Как выяснилось, еще летом 2025 года актер развелся со своей супругой Анной после долгих лет совместной жизни.

Примечательно, что дети остались жить с отцом в России, в то время как бывшая жена переехала за границу, хотя, по словам самого Мерзликина, Анна часто бывает на родине и поддерживает общение с наследниками.

Естественно, развод не остался без внимания поклонников и журналистов, и вскоре в прессе и социальных сетях появились слухи о том, что у 53-летнего актера якобы завязались романтические отношения с 24-летней девушкой, пишет StarHit. Однако Мерзликин, который всегда предпочитал не афишировать личную жизнь, решил дать ответ.

Актер категорически опроверг все домыслы и заявил, что не намерен превращать свою частную жизнь в площадку для публичных объяснений.

«Оправдываться мне не за что. И превращать личную историю в площадку для взаимных объяснений я тоже не хотел бы. Поэтому и выбрал для себя "санитарную зону": не комментировать и не реагировать. Это была осознанная позиция и я ее придерживался», — отметил Мерзликин.

Особое возмущение актера вызвал тот факт, что под удар попала его знакомая — инструктор по скалолазанию, которая не имеет никакого отношения к его личным отношениям. Артист подчеркнул, что подобные домыслы моментально становятся «новостями», а страдают от этого невинные люди, которые не давали согласия на обсуждение их персон.

Сейчас актер, по его собственному признанию, сосредоточен на карьере и воспитании детей, и у него нет ни времени, ни желания вступать в новые романы.

