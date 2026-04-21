Кикшеринговая компания выплатит компенсацию после наезда электросамоката на ребенка в Жуковском

Прокуратура города Жуковского добилась компенсации морального вреда для несовершеннолетней, пострадавшей в результате наезда электросамоката. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел 15 июля 2025 года: во время прогулки на пешеходной дорожке на 10‐летнюю девочку наехал молодой человек на электросамокате, принадлежащем кикшеринговой компании.

После обращения матери пострадавшей девочки прокуратура провела тщательную проверку обстоятельств происшествия. В интересах несовершеннолетнего ребенка прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда с кикшеринговой компании — владельца источника повышенной опасности.

Жуковский городской суд рассмотрел материалы дела и полностью удовлетворил требования прокурора. С ответчика взыскали 40 тыс. руб. в качестве компенсации. Сейчас исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре города Жуковского.

Этот случай вновь актуализировал вопросы безопасности при использовании электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). В связи с приближением сезона активного использования таких устройств прокуратура Московской области напоминает жителям региона о ключевых правилах их эксплуатации.

Во‐первых, передвигаться на электросамокате разрешено только одному человеку — перевозка пассажиров строго запрещена. Во‐вторых, при движении по тротуарам необходимо снижать скорость вблизи пешеходов, чтобы избежать столкновений. В‐третьих, на пешеходных переходах обязательно нужно спешиваться — пересекать дорогу следует, ведя самокат рядом. Кроме того, настоятельно рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты: шлем, налокотники и наколенники.

Особое внимание следует уделить возрастным ограничениям. Они установлены не случайно и призваны защитить детей: запрещено передавать управление СИМ лицам младше 14 лет, аренда электросамокатов доступна только с 18 лет.

