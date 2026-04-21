В Подмосковье создают «Лесные лаборатории» под открытым небом для школьников

Комитет лесного хозяйства Московской области совместно с администрациями муниципальных образований запускает уникальный образовательный проект — «Лесные лаборатории» под открытым небом. Инициатива реализуется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках трансформации школьных лесничеств.

Суть проекта — превратить лесные массивы в живые учебные классы, где школьники смогут изучать природу не по учебникам, а в естественной среде. «Лесные лаборатории» станут многофункциональными образовательными площадками: педагоги и наставники школьных лесничеств смогут проводить здесь уроки, экскурсии и практические занятия.

Возможности использования новых площадок весьма широки. Они будут доступны всем школьным объединениям Подмосковья и подойдут для самых разных образовательных форматов: уроков по биологии, географии, окружающему миру и экологии с наглядной демонстрацией природных объектов, тематических «лесных дней» в летних лагерях, исследовательских работ и экологических проектов, практических занятий по лесоводству и природоохранной деятельности.

На первом этапе создадут 5 пилотных «Лесных лабораторий». Они разместятся в Можайском и Дмитровском муниципальных округах, Солнечногорском, Орехово‐Зуевском и Шатурском городских округах. Каждая площадка будет специально оборудована: здесь проложат учебные маршруты и разместят необходимый инструментарий для занятий. Первые занятия в «Лесных лабораториях» планируют провести уже летом — они станут частью программ пришкольных лагерей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году для лесничеств региона закупят свыше 120 единиц спецтехники.