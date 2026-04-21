«В кадре приходилось много есть картошки»: пятиклассник из Подмосковья рассказал о съемках в рекламе снэков

Пятиклассник из подмосковного Куровского Матвей Борисов продолжает стремительно покорять рекламную индустрию. После успешного участия в промо-кампании новой модели смартфона юный актер получил главную роль в рекламном ролике известного российского бренда снэков, съемки которого проходили прямо в цехах старейшего в стране завода по производству чипсов.

Как рассказал сам Матвей, на кастинге режиссер поставил перед ним непростую задачу: представить, что он стал директором предприятия. Школьник не растерялся и предложил множество идей — от запуска новых линеек вкусов до масштабного привлечения популярных блогеров для PR-кампании. Кандидатура юного актера была одобрена, и вскоре он отправился на съемочную площадку, развернутую непосредственно в производственных помещениях московского завода. Перед началом работы маркетолог бренда провел для Матвея подробную экскурсию, показав все этапы создания любимого многими лакомства.

По сюжету комедийного ролика, снятого в популярном вертикальном формате, Матвей примеряет на себя роль юного директора, который пытается модернизировать устоявшийся производственный процесс. Его партнерами по съемочной площадке стали настоящие работники завода. Матвей признался, что ему было очень весело и интересно вживаться в роль: он стримил чипсы, учил коллег современным танцам и даже в шутку предлагал заменить зарплаты на донаты. При этом, по его словам, в кадре приходилось постоянно есть картошку. По итогам работы школьнику вручили в подарок целую коробку чипсов, что привело его в полный восторг.

Матвей поделился с REGIONS, что ему было необычно, но очень круто почувствовать себя директором целого завода и приобрести новый актерский опыт. Мама юного дарования полностью поддерживает его увлечение, однако подчеркивает, что приоритетом всегда остаются учеба и школьная жизнь. Все съемки проходят исключительно в каникулярное время или по выходным, чтобы не мешать учебному процессу.