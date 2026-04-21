Код поколения: почему бумеры выбирали Викторов, а родители «альф» ищут Теодоров

Имя человека — это не просто набор звуков, а сжатый пересказ истории страны. Эксперт Марина Иванова объяснила, как по имени определить эпоху рождения и почему современные родители мечутся между древнерусскими традициями и глобальными трендами. Об этом пишет REGIONS .

Бумеры (1946–1964): Эпоха героев и космоса

Послевоенное поколение росло в период восстановления и великих свершений. Имена того времени — это гимн победе и прогрессу.

Мужские имена: Лидировали Виктор («победитель») и Юрий (взрыв популярности после полета Гагарина).

Женские имена: Символом эпохи стала Валентина в честь Терешковой, а также традиционные Людмила и Галина. Эти имена подчеркивали связь с государственными достижениями и коллективным триумфом.

Поколение X (1965–1980): Стабильность и классика

В эпоху «застоя» родители стремились к предсказуемости. Эксперименты с именами считались неуместными, поэтому в моду вошла «безопасная» советская классика.

Выбор: Сергей, Андрей, Алексей, Елена, Ольга, Ирина. Это были универсальные имена, которые одинаково гармонично звучали и в рабочей среде, и в кругах интеллигенции. Главной ценностью была преемственность и благородная сдержанность.

Миллениалы (1981–1996): Ветер перемен

С открытием границ и крушением старых догм пришла мода на звучность и возврат к духовным истокам.

Тренды: В топы вырвались Артем, Максим, Кирилл, а среди девочек — Анастасия, Екатерина и Виктория. Родители миллениалов первыми начали использовать имя как способ выделить ребенка, отойдя от консервативных советских лекал в сторону «красивого» и «статусного» звучания.

Зумеры (1997–2012): Цифровая индивидуальность

Поколение Z родилось, когда информация стала доступной мгновенно. Это породило парадоксальный тренд: стремление к уникальности через возвращение к глубоким корням.

Фавориты: Михаил, Матвей, Тимофей у мальчиков и София, Варвара, Алиса у девочек. Форма «София» стала глобальным хитом, а старинные русские имена обрели второе дыхание, помогая родителям найти баланс между историей семьи и современным стилем.

Поколение Альфа (с 2013-го): Глобализация и креатив

Родители детей «альфа» (часто это миллениалы) вдохновляются соцсетями и мировыми трендами. Согласно статистике ЗАГСов за 2025 год, классика (Михаил, Александр, Анна, Мария) все еще сильна, но ее активно теснят «космополитичные» имена.