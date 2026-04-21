«Просыпаюсь в холодном поту»: Егор Кончаловский о страхе сцены и о том, почему ступинские вокалисты его восхитили

Известный кинорежиссер Егор Кончаловский, выступая на сцене Дворца культуры в подмосковном Ступине в качестве председателя жюри музыкального проекта «Город поет», сделал неожиданное признание. Как передает корреспондент REGIONS , постановщик рассказал, что его самого регулярно преследует один и тот же кошмарный сон, в котором он выходит на сцену перед полным залом, не зная языка и под градом летящих предметов.

По словам Кончаловского, во сне он предстает в образе японской певицы. В гримерке поправляет кимоно, ассистентка зовет на сцену, и лишь в коридоре приходит ужасающее осознание: он — Егор Михалков, не знает ни слова по-японски, но вынужден идти в темный зал. Режиссер признался, что во сне он начинает петь несуществующую мелодию, и поначалу кажется, что все проходит гладко, но затем из зала летят башмак, помидор и недоеденное мороженое, после чего он просыпается в холодном поту. Кончаловский пояснил, что именно поэтому для него остается загадкой желание обычных людей выходить на сцену и петь, и если они это делают, значит, с ними все в порядке. Он добавил, что активное участие и поддержка ступинской аудитории говорят о том, что и с самим городом все в порядке.

Режиссер также высоко оценил уровень местных исполнителей, участвовавших в финале проекта, принципиально отказавшись называть их «любителями». Он подчеркнул, что все выступления были сделаны с огромной любовью, и призвал зал поблагодарить артистов. Суть проекта «Город поет», реализованного Дворцом культуры и Ступинской филармонией, заключалась в смелом эксперименте: за два месяца научить петь с симфоническим оркестром людей без музыкального образования. За два сезона на сцену вышли кузнец, токарь, полицейский, сантехник, гендиректор, мама в декрете и даже таролог. В финале состоялась битва двух сезонов, где четырнадцать дуэтов исполняли хиты под живую музыку.

