Сенсорный взрыв: почему весной ваша собака внезапно перестала слушаться и постоянно замирает на месте
Daily Mail: весенние запахи меняют поведение собак на прогулках
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Весной прогулки с собаками часто становятся длиннее и сложнее из-за резкого увеличения запахов, пишет Daily Mail. Эксперты из ветеринарного сервиса Years объясняют: питомцы не капризничают, а реагируют на «сенсорный взрыв» в окружающей среде.
С наступлением тепла активизируются растения и животные, из-за чего количество запахов многократно возрастает. Для собак, чей нюх в тысячи раз чувствительнее человеческого, это превращает прогулку в исследование. «Весной среда становится намного богаче на запахи, и для собак это огромный поток новой информации», — объяснила кинолог Джо Хайндс.
По ее словам, частое обнюхивание — естественное поведение, которое помогает животным ориентироваться и снижать стресс. «Обнюхивание — это важная форма умственной стимуляции и эмоциональной регуляции», — отметила эксперт.
Специалисты советуют не тянуть поводок и не ругать собаку за остановки, а давать ей время исследовать окружение. Лучший подход — баланс между свободой и тренировкой: использовать поощрения, выбирать менее шумные маршруты и сохранять терпение.
Эксперты подчеркивают: весной собаки не упрямы — им просто становится гораздо интереснее жить.