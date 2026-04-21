Сенсорный взрыв: почему весной ваша собака внезапно перестала слушаться и постоянно замирает на месте

Весной прогулки с собаками часто становятся длиннее и сложнее из-за резкого увеличения запахов, пишет Daily Mail. Эксперты из ветеринарного сервиса Years объясняют: питомцы не капризничают, а реагируют на «сенсорный взрыв» в окружающей среде.

С наступлением тепла активизируются растения и животные, из-за чего количество запахов многократно возрастает. Для собак, чей нюх в тысячи раз чувствительнее человеческого, это превращает прогулку в исследование. «Весной среда становится намного богаче на запахи, и для собак это огромный поток новой информации», — объяснила кинолог Джо Хайндс.

По ее словам, частое обнюхивание — естественное поведение, которое помогает животным ориентироваться и снижать стресс. «Обнюхивание — это важная форма умственной стимуляции и эмоциональной регуляции», — отметила эксперт.

Специалисты советуют не тянуть поводок и не ругать собаку за остановки, а давать ей время исследовать окружение. Лучший подход — баланс между свободой и тренировкой: использовать поощрения, выбирать менее шумные маршруты и сохранять терпение.

Эксперты подчеркивают: весной собаки не упрямы — им просто становится гораздо интереснее жить.