В возрасте 40 лет умер актер Рамиль Мубинов, известный по сериалам «Реальные пацаны» и «Мажор»

Российское театральное и кинематографическое сообщество понесло еще одну тяжелую утрату: в возрасте 40 лет ушел из жизни актер Рамиль Мубинов, известный зрителям по множеству популярных сериалов и фильмов, включая «Реальные пацаны», «Мажор», «Молодежка. Новая смена-2» и «Страсти по Чапаю», сообщает The Voice.

Печальное известие пришло 14 апреля, когда у актера остановилось сердце. Коллеги и поклонники выражают соболезнования родным и близким, отмечая, что уход Мубинова — огромная потеря для отечественного искусства.

Рамиль Мубинов родился 5 октября 1985 года, и его путь в профессию был отмечен не только природным талантом, но и огромным трудолюбием. Он окончил актерское отделение Ульяновского государственного университета, а затем и режиссерский факультет Театрального института имени Б. В. Щукина.

В разные годы он служил в Московском театре «ET CETERA» и в Московском театре имени Владимира Маяковского, где успел проявить себя как разносторонний и глубокий артист.

В кинематографе Мубинов оставил яркий след: его экранная биография насчитывает 53 проекта, причем 21 из них должен был выйти в 2026 году, включая такие ожидаемые премьеры, как «Холоп-3», «Красота» и «Трудно быть богом».

Зрители запомнили его по ролям в сериалах «Невеста моего жениха», «Гуляй, шальная!», «Праздники-3», «Секс. До и после-2» и многих других. Даже в эпизодических и второстепенных ролях он умел сделать своего героя запоминающимся и живым, за что его ценили режиссеры и любили зрители.

