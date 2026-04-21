В Химках поставили на кадастр новый дом в ЖК «Фрунзенский»

В Химках поставили на кадастровый учет новый дом в ЖК «Фрунзенский» площадью более 12,6 тыс. кв. м, он рассчитан на 324 квартиры различных планировок: от классических до вариантов с евро-планировкой. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

После постановки на кадастр дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только.

В состав жилого комплекса входят два 8-этажных здания с подземным паркингом, вблизи есть магазины, торгово-развлекательные центры, школы, детские сады, поликлиники, а также развлекательные заведения и банки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.