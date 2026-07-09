Аллергия на цветение в июле 2026: как отличить от простуды и вылечить навсегда

Ежегодно 8 июля отмечается Всемирный день борьбы с аллергией, и 2026 год — не исключение. Для москвичей и жителей Подмосковья начало июля выдалось особенно тяжелым: в воздухе столицы активное цветение липы, злаковых трав и полыни, концентрация пыльцы зашкаливает. Тысячи людей спасаются антигистаминными таблетками, хотя современная медицина уже давно предлагает методы, воздействующие на первопричину заболевания, а не на ее симптомы. О том, как отличить аллергию от ОРВИ, можно ли вылечить поллиноз навсегда и какие технологии для этого существуют, корреспонденту REGIONS рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина — автор уникального метода аутолимфоцитотерапии (АЛТ), кандидат медицинских наук с более чем полувековым стажем.

Поллиноз или простуда: как не ошибиться

Сезонная аллергия, или поллиноз (от латинского pollen — «пыльца»), развивается из-за повышенной чувствительности к пыльце ветроопыляемых растений. Пыльца попадает в организм через дыхательные пути, вызывая заложенность носа, обильные прозрачные выделения, зуд в глазах и чихание. В более серьезных случаях могут появиться приступообразный кашель, затруднение дыхания и даже сезонная бронхиальная астма.

Главный маркер поллиноза, по словам Логиной, — сезонность. Если неприятные симптомы возвращаются каждый год примерно в одно и то же время, это весомый повод записаться к аллергологу: «При ОРВИ обычно появляются температура, ломота в теле, слабость и признаки интоксикации. Аллергия такими симптомами практически никогда не сопровождается. Если каждое лето возникает насморк, чихание и зуд глаз, необходимо пройти обследование у аллерголога».

До окончания сезона цветения полностью избежать контакта с пыльцой сложно, однако снизить нагрузку на организм вполне реально. Врач рекомендует аллергикам чаще делать влажную уборку, держать окна закрытыми в периоды высокой концентрации пыльцы, носить солнцезащитные очки и головные уборы, а после прогулок обязательно мыть волосы — на них оседают мельчайшие частицы аллергена. Что касается медикаментов, антигистаминные препараты и интраназальные спреи должен назначать исключительно врач после полноценного обследования.

Можно ли вылечить аллергию раз и навсегда

По мнению Надежды Логиной, аллергия давно перестала быть приговором, с которым остается лишь смириться: «Любые виды аллергии поддаются лечению. Очень важно не откладывать обращение к врачу, потому что без терапии заболевание может прогрессировать, а список аллергенов постепенно расширяться».

Одним из наиболее признанных методов во всем мире является аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). Суть метода в том, что пациенту вводят микродозы причинного аллергена по индивидуальной схеме, постепенно «приучая» иммунную систему не реагировать на раздражитель. Это единственный способ переучить иммунитет, чтобы он перестал атаковать безобидные вещества. Курс АСИТ обычно длительный — в среднем от трех до пяти лет, но в итоге обеспечивает стойкую ремиссию. Начинать терапию рекомендуется за 2–4 месяца до начала сезона цветения. Метод имеет высочайший уровень доказательности и считается прототипом персонализированной медицины.

Российская разработка: лечение собственной кровью

Помимо АСИТ, в России уже более 30 лет применяется метод аутолимфоцитотерапии (АЛТ), разработанный в Московской медицинской академии имени Сеченова. В отличие от АСИТ, где используют вакцины на основе аллергенов, здесь применяют собственную венозную кровь пациента. Из биоматериала выделяют лимфоциты со специфическими антителами, отвечающими за реакцию на раздражитель, обрабатывают по специальной методике и вводят подкожно.

По словам Надежды Логиной, метод дает эффект невосприимчивости практически ко всем аллергенам, кроме лекарственных препаратов. При этом АЛТ не провоцирует симптомы заболевания во время лечения, что выгодно отличает его от АСИТ. У взрослых стандартный курс состоит из восьми процедур, терапию проводят осенью, после завершения сезона цветения. Эффективность метода высока: от 70 до 90% пациентов полностью выздоравливают.

Однако есть и важный нюанс: процедуры АЛТ платные, поскольку на государственном уровне эта терапия не считается обязательной. Тем не менее метод применяется как у взрослых, так и у детей и позволяет одновременно воздействовать на аллергию к пыльце и на перекрестную пищевую аллергию.

Осторожно: перекрестные реакции

Врач предупреждает: во время цветения сорных трав у аллергиков могут возникать реакции на продукты, которые обычно хорошо переносятся — кабачки, томаты, подсолнечное масло, виноград и даже цитрусовые. Если подобные симптомы появляются регулярно, лучше не гадать, а обратиться к специалисту.

Аллергия — это не просто сезонное неудобство. Без правильной терапии она может прогрессировать, перерастая в бронхиальную астму и другие серьезные осложнения. Но современная медицина дает шанс не просто пережить очередной сезон цветения, а забыть о нем навсегда. Важно лишь вовремя обратиться к врачу и выбрать подходящий метод лечения.