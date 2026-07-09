Полет на Марс изменит не только тело: ученые рассказали о скрытой угрозе

Невесомость меняет не только работу мышц астронавтов, но и влияет на активность мозга, пишет BBC со ссылкой на исследование в Frontiers in Psychology. Эти изменения могут стать серьезной проблемой для будущих миссий дальше Луны, где экипажу придется быстро переходить от невесомости к другой силе тяжести.

Группа ученых из Биркбека, Лондонского университета, под руководством профессора когнитивной нейробиологии Элизы Рафаэллы Ферре объединила данные 15 исследований с визуализацией мозга. В них участвовали 377 человек: астронавты и добровольцы в земных симуляциях космического полета, например, в экспериментах с длительным постельным режимом.

Исследователи нашли структурные и функциональные изменения в зонах мозга, которые отвечают за движение, равновесие и ощущение тела в пространстве. По словам соавтора работы Сильвии Сегецци, особенно заметны изменения в областях, где разные сенсорные сигналы собираются и обрабатываются вместе.

На Международной космической станции астронавты обычно со временем адаптируются к невесомости. Но при полете на Марс после месяцев в космосе им придется действовать в марсианской гравитации, которая составляет примерно треть земной.

Врач Европейского космического агентства Алессандро Альчибиаде считает, что без нормально работающего мозга даже самая совершенная миссия теряет смысл. Среди возможных решений ученые обсуждают искусственную гравитацию и стимуляцию зон мозга слабыми электрическими токами.