В Королеве на треть достроили надземный переход через железную дорогу у станции Подлипки-Дачные

В Королеве на 30% завершили с троительство надземного пешеходного перехода через железную дорогу у станции Подлипки-Дачные, после завершения работ жители смогут безопасно пересекать пять железнодорожных путей. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В результате доступ к островной платформе станет удобнее для всех пассажиров, включая маломобильных граждан. Протяженность объекта составит более 83 м, его оборудуют тремя лифтами, лестничными сходами, крытой галереей с панорамным остеклением, тротуарами и архитектурной подсветкой фасадов. Для бесперебойной работы лифтов предусмотрена система удаленного мониторинга.

Инспекторы ведомства контролируют ход проведения работ, сейчас на площадке возводят монолитные железобетонные опоры будущего перехода. Завершить строительство планируется в четвертом квартале 2026 года. Застройщик проекта – ГКУ МО «Дирекция дорожного строительства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.