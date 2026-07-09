Обрезка малины, смородины и крыжовника после сбора урожая: советы опытной дачницы

Сбор ягод позади — казалось бы, можно выдохнуть и оставить кусты в покое до весны. Однако опытные садоводы знают: именно в послеуборочный период закладывается основа будущего урожая. То, как вы обрежете малину, смородину и крыжовник сейчас, напрямую определит, сколько ягод вы соберете в следующем сезоне. О том, какие побеги удалять, а какие оставлять, и как проводить процедуру без ошибок, корреспонденту REGIONS рассказала опытная дачница Оксана Сергеева.

Малина: удаляем все, что отплодоносило

Самая большая ошибка начинающих садоводов — оставлять на зиму старые, одеревеневшие побеги малины, на которых в этом году были ягоды. По словам Оксаны Сергеевой, такие ветви уже никогда не дадут урожай. Они продолжают потреблять влагу и питательные вещества, лишая молодые побеги сил для развития: «Главное правило — полностью удалять побеги, которые уже дали урожай. Они больше не будут плодоносить и только отнимают силы у куста».

Их срезают максимально низко, у самого уровня земли, не оставляя даже маленьких пеньков — в них могут зимовать вредители и грибки. Одновременно с этим опытная дачница советует провести прореживание молодой поросли. Оставляют только самые мощные и здоровые побеги, причем на расстоянии друг от друга, чтобы куст не был загущен: «Если куст загущен, ягоды в следующем году будут мельче, а риск болезней — выше».

Напомним, что малина бывает летней (плодоносит на двухлетних побегах) и ремонтантной (дает ягоды и на однолетних, и на двухлетних побегах). Для летней малины двулетние стебли вырезают полностью сразу после сбора, у ремонтантной — все зависит от того, планируете ли вы получать два урожая в год. Но в обоих случаях санитарная чистка необходима.

Смородина: баланс возрастов — залог стабильности

Черная, красная или белая смородина — культура более долговечная, но без обрезки она тоже быстро теряет продуктивность. Оксана Сергеева подчеркивает: после сбора ягод в первую очередь удаляют все ветви старше 4–5 лет. Они легко определяются по темной, почти черной коре, покрытой трещинами и лишайниками. Такие побеги почти не дают прироста, ягоды на них мельчают, а урожайность падает.

Также безжалостно вырезаются сухие, сломанные, больные и стелющиеся по земле ветви. Особое внимание — центру куста. Если внутрь не проникает свет и воздух, ягоды будут вызревать неравномерно, а внутри кроны поселится мучнистая роса или тля: «У смородины важно поддерживать баланс: на кусте должны быть ветки разного возраста. Это обеспечивает стабильный урожай каждый год».

Оптимально, чтобы на одном кусте было 3–4 побега каждого возраста — от однолетних до четырехлетних. Тогда каждый год часть ветвей вырезается, а новые успевают вырасти и заменить их.

Крыжовник: борьба с загущением

Крыжовник — кустарник, который без контроля превращается в настоящий колючий «ершик». Его побеги растут быстро, переплетаются, затеняют друг друга, и в итоге ягоды становятся мелкими и кислыми.

Оксана Сергеева советует после сбора урожая вырезать все старые и слабые приросты, а также побеги, направленные внутрь кроны или перекрещивающиеся: «После сбора ягод обязательно убираем старые и слабые ветви, а также те, что растут внутрь куста и мешают нормальному развитию».

Перекрещивающиеся ветви при ветре трутся друг о друга, повреждая кору, — через ранки проникают споры грибов и бактерии. Поэтому их удаляют в первую очередь. Идеальная форма куста крыжовника — чашевидная: центр открыт, а молодые побеги растут наружу, получая максимум солнечного света.

Общие принципы и главный вывод

Во всех трех случаях цель обрезки одна: освободить растение от балласта, перенаправить питание на молодые, перспективные побеги и обеспечить хорошую вентиляцию и освещенность. Обрезку проводят в сухую погоду, используя острый секатор, дезинфицируя его после каждого куста (спиртом или слабым раствором марганцовки), чтобы не перенести инфекцию.

Если все сделать правильно, кусты не только отдохнут и восстановятся после плодоношения, но и заложат мощные цветочные почки. В следующем сезоне они отблагодарят крупными, сладкими и многочисленными ягодами. Не откладывайте секатор в сторону после сбора урожая — сейчас самое время позаботиться о будущем.