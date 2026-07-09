«Матушка-земля» и робопес Догматик: первая в России свадьба гуманоидов торжественно прошла в Москве

В Москве в стенах Пушкинской библиотеки состоялась необычная церемония — впервые в России официально зарегистрировали брак между двумя гуманоидными роботами. Об этом передает корреспондент NEWS.ru . Машины дали согласие на совместный союз, после чего робот-невеста исполнила танец под композицию «Матушка-земля» в исполнении Татьяны Куртуковой.

По данным издания, важным участником события стал домашний питомец пары — робопес по кличке Догматик. Именно на эту четвероногую машину была возложена ответственная миссия: в кульминационный момент Догматик поднес «молодоженам» свадебные кольца.

По словам организаторов, церемония носила символический характер и была призвана привлечь внимание к развитию технологий искусственного интеллекта и взаимодействию человека с машинами. Представители библиотеки отметили, что мероприятие собрало широкий общественный резонанс и вызвало живой интерес у посетителей.

После официальной части гостям и зрителям была продемонстрирована программа с участием роботов, включающая элементы шоу и интерактивного общения с публикой.

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