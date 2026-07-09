В Подмосковье жители подали почти 30 тыс. онлайн-заявлений на государственную соцпомощь

С начала 2026 года жители Подмосковья подали более 27,5 тыс. заявлений на оформление государственной социальной помощи, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Гражданам» – «Поддержка» – «Помощь в сложных ситуациях», для подачи заявки нужно авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить электронную форму. Ее предоставляют бесплатно в течение 22 рабочих дней.

Выплату могут оформить категории жителей региона, у которых низкий доход. Среди них – малоимущие семьи или одиноко проживающие граждане, пенсионеры, ветераны и другие.

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