Арбуз подешевел в два раза: сколько можно съедать в день и кому стоит быть осторожнее

Сезон арбузов в самом разгаре, и для российских покупателей есть хорошая новость: стоимость полосатых ягод на прилавках снизилась в два раза по сравнению с началом лета. Об этом в беседе с «РИА Новости» сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Однако даже такой полезный и освежающий продукт не стоит есть бесконтрольно. О том, какая порция арбуза считается безопасной, кому от него лучше отказаться и как правильно выбирать и хранить плод, корреспонденту REGIONS рассказала диетолог Ольга Редина.

Чем полезен арбуз: не только вода и сахар

По словам диетолога, арбуз по праву считается одним из лучших летних продуктов. Его мякоть почти на 90% состоит из воды — это идеальный вариант для восстановления водного баланса в жару. Но ценность арбуза не ограничивается утолением жажды. В нем содержатся витамин С, калий, магний, а также ликопин — мощный природный антиоксидант, который защищает клетки от окислительного стресса и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

«Арбуз — прекрасный вариант летнего перекуса. Он помогает восполнить потерю жидкости в жару, освежает и при этом достаточно низкокалориен. В 100 граммах содержится всего около 30 килокалорий», — рассказала Редина.

Безопасная норма: сколько можно съедать в день

Несмотря на пользу, у арбуза есть и обратная сторона — природные сахара и высокий гликемический индекс. Диетолог рекомендует здоровым взрослым придерживаться порции 300–500 граммов мякоти в день. Это тот объем, который принесет организму максимум пользы без побочных эффектов.

«Если очень хочется, можно иногда съесть до 700-800 граммов, но лучше разделить это количество на несколько приемов», — объяснила специалист.

Она предупреждает: многие недооценивают количество сахаров в арбузе. Хотя они природного происхождения, резкое поступление большого объема быстрых углеводов создает серьезную гликемическую нагрузку на поджелудочную железу.

«Если съесть сразу половину арбуза, это уже не про пользу. Может появиться тяжесть в животе, вздутие, учащенное мочеиспускание, а у некоторых людей — даже скачки уровня сахара в крови», — предупредила диетолог.

Детские нормы: с осторожностью и постепенно

Для детей рекомендованные объемы значительно ниже и зависят от возраста. Редина советует давать малышам до трех лет не более 100–150 граммов за один раз. Детям школьного возраста можно предлагать 200–300 граммов.

Вводить арбуз в детский рацион следует постепенно, внимательно отслеживая реакцию организма. Даже если ребенок просит добавки, не стоит давать ему сразу большую порцию — избыток жидкости и сахара может вызвать расстройство пищеварения и аллергические реакции.

Кому арбуз противопоказан и когда лучше отказаться

Специалист предупреждает: арбуз подходит не всем. В группе риска — люди с сахарным диабетом, заболеваниями почек, выраженными отеками, а также с обострениями болезней желудочно-кишечного тракта. Им следует проконсультироваться с лечащим врачом, прежде чем включать арбуз в меню.

Кроме того, диетолог не рекомендует есть арбуз непосредственно перед сном. Мочегонный эффект гарантирует, что ночной отдых будет нарушен частыми пробуждениями. Кроме того, большой объем жидкости и клетчатки на ночь может вызвать дискомфорт в желудке и вздутие.

Как и когда есть арбуз: практические советы

Диетолог советует употреблять арбуз в качестве отдельного перекуса между основными приемами пищи, а не сразу после плотного обеда. Так сахара усвоятся плавнее, а ферменты не будут конкурировать с другими продуктами.

Особое внимание — безопасности. Редина категорически не рекомендует покупать уже разрезанные арбузы, если неизвестны условия их хранения. После того как корка нарушена, мякоть становится идеальной средой для размножения бактерий, особенно в жару.

Если вы покупаете целый плод, обязательно тщательно вымойте его теплой водой с мылом перед разрезанием, чтобы смыть грязь и микробы с поверхности. Храните разрезанный арбуз только в холодильнике и не дольше суток.

Арбузный сезон — это не только дешевизна и удовольствие, но и ответственность за свое здоровье. Правильный выбор, умеренность и учет индивидуальных особенностей помогут получить от этой летней ягоды максимум пользы и никакого вреда.